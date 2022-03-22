Оккупанты в Харькове разрушили почти тысячу гражданских объектов — МВД

В городе уже задержаны 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях, совершении имущественных преступлений.
В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены почти тысяча гражданских объектов.
Об этом сообщается в Telegram Министерства внутренних дел.
Также отмечается, что правоохранители продолжают борьбу с мародерами, ворами, мошенниками, предателями и диверсантами. В настоящее время задержаны 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях, совершении имущественных преступлений.
Полиция также сопровождает гуманитарные грузы, транспортные средства во время эвакуационных мер, следит за правопорядком на железнодорожном вокзале.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно.
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