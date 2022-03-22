Оккупанты в Харькове разрушили почти тысячу гражданских объектов — МВД

Оккупанты в Харькове разрушили почти тысячу гражданских объектов — МВД

В городе уже задержаны 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях, совершении имущественных преступлений.

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены почти тысяча гражданских объектов.

Об этом сообщается в Telegram Министерства внутренних дел.

Также отмечается, что правоохранители продолжают борьбу с мародерами, ворами, мошенниками, предателями и диверсантами. В настоящее время задержаны 69 человек, подозреваемых в убийствах, грабежах, разбоях, совершении имущественных преступлений.

Полиция также сопровождает гуманитарные грузы, транспортные средства во время эвакуационных мер, следит за правопорядком на железнодорожном вокзале.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 27-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно.

Читайте также: