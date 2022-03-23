Оккупанты в Херсоне похитили главу Евразийской театральной ассоциации

Александр Книга – гендиректор Херсонского облмуздрамтеатра.

Российские боевики похитили гендиректора Херсонского облмуздрамтеатра, президента международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации Александра Книгу, сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

«Где-то полчаса назад был арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра», – сказал Рыщук.

Как отметил Рыщук, Александр Книга – житель Олешек, российские агрессоры вывезли его в неизвестном направлении.

По словам Рыщука, российские агрессоры угоняют все больше людей. Мэр также подчеркнул, что если заберут и его, то паники не должно быть в городе, потому что все службы работают, все отработано.

Напомним, в Каховке Херсонской области кафиры похитили 23-летнего мужчину. Где сейчас он и в каком состоянии находится, неизвестно.

Об этом сообщает пресс- служба Каховской городской территориальной общины.

Известно, что кафиры похитили парня 22 марта вблизи одного из местных магазинов около 13 часов.

"Военными РФ был похищен коховчанин Прусаев Игорь Александрович 1999 года рождения. В настоящее время местонахождение Прусаева Игоря неизвестно", — говорится в сообщении.