Оккупанты в Херсоне сжигали трупы своих военных на свалке – The Guardian

Жители Херсона считают, что россияне уничтожали тела своих солдат, погибших в тяжелых боях летом.

Российские оккупанты, вероятно, сжигали тела своих погибших солдат на свалке в Херсоне.

Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на местных жителей.

Место, которое когда-то было обычной свалкой, летом стало запрещенной территорией и было жестко отгорожено войсками захватчиков от любопытных глаз.

Несколько жителей и рабочих сообщили Guardian, что причиной такой секретности было то, что оккупанты имели там ужасную цель: собирали тела своих павших собратьев, а затем сжигали их.

Жители сообщают, что видели открытые российские грузовики, прибывшие на место с черными мешками. Эти мешки потом поджигали, наполнив воздух большим облаком дыма и запахом горелого мяса. Жители Херсона считают, что россияне уничтожали тела своих солдат, погибших в тяжелых боях летом.

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Попытки Украины отразить Херсон активизировались в конце июня. В это время долгожданные американские HIMARS наконец добрались до линии фронта. ВСУ удачно использовали их, чтобы повредить мосты через Днепр, уничтожить склады российских боеприпасов и нанести удары по артиллерии и силам противника.

Приблизительно в это время россияне нашли новое предназначение для свалки.

Что говорят местные

Guardian посетил свалку и пообщался с работниками полигона, а также с несколькими жителями города. Кроме того, журналисты нашли на свалке российскую форму и шлемы.

"Каждый раз, когда наша армия там обстреливала россиян, они вывозили останки на полигон и сжигали их", — рассказывает херсонка Ирина.

Россияне пригнали "Камаз", наполненный мусором и труппами, вместе и выгрузили", — сказал мусоросборник из Херсона, пожелавший остаться неназванным. "Вы думаете, кто-то собирался их похоронить? Они их сбросили, а потом высыпали мусор, и все". Мужчина не видел, принадлежали ли тела солдатам или гражданским.

45-летняя Светлана Викторовна, которая вместе с мужем Александром годами возит на своем грузовике мусор на свалку, рассказала, что на въезде к нему оккупанты установили российский блокпост.

"Нас не подпускали к месту свалки, где сжигали тела", – говорит она. "Однажды мы с мужем приехали не в то время. Мы приехали сюда, пока они делали свое "дело", поэтому они сильно ударили моего мужа дубинкой по лицу".

Сотрудники свалки рассказали, что россияне выбрали территорию на самой изолированной стороне свалки. Из соображений безопасности посещение невозможно. Водитель грузовика, работающий на полигоне, сказал, что не исключает, что россияне могли заминировать территорию или покинуть неразорвавшиеся устройства.

Жители жилого дома, расположенного рядом, рассказали, что когда россияне начинали сжигание, поднималось большое облако дыма и слышался запах горелого мяса.

"Было страшно, потому что пахло жжёными волосами, и знаете, еще пахло как у стоматолога, когда тебе сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно", — отмечает 60-летняя жительница дома .

Украинские власти пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. Правоохранители проводят в городе стабилизационные мероприятия.

В городе после деоккупации обнаружили четыре застенки, где россияне незаконно удерживали людей и жестоко над ними издевались.

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