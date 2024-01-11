Оккупанты в Херсоне во время обстрела ранили пожилую женщину

Раненую 87-летнюю херсонку "скорая" доставила в больницу.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилой дом в Херсоне. В результате вражеской атаки ранения получила местная жительница.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
“После обеда оккупационные войска еще раз покрыли огнем город. Повреждены дома горожан. Раненую 87-летнюю херсонку "скорая" доставила в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести”, — подчеркнул Прокудин.
Напомним, что СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, которая принудительно паспортизировала местных жителей.
Читайте также:
- Зеленский высказался о мужчинах за границей: должны быть если не на фронте, то платить налоги
- ВСУ филигранно положили дрон в открытый люк российского танка (видео)
- Влияние погоды на боевые действия: разведка Британии оценила вызовы для военных