Оккупанты в Херсоне во время обстрела ранили пожилую женщину

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилой дом в Херсоне. В результате вражеской атаки ранения получила местная жительница.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

“После обеда оккупационные войска еще раз покрыли огнем город. Повреждены дома горожан. Раненую 87-летнюю херсонку "скорая" доставила в больницу, где ей сейчас оказывают помощь. Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести”, — подчеркнул Прокудин.

Напомним, что СБУ задержала в Херсоне коллаборантку, которая принудительно паспортизировала местных жителей.

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