Оккупанты в Херсоне заставляют поднимать российский триколор на всех захваченных украинских судах

Россияне в своем фейковом приказе даже не стесняются ссылаться на международные морские обычаи.

В Херсонском порту оккупанты требуют поднять российский флаг на всех украинских судах, которые удалось захватить.

Об этом говорится в приказе российских оккупационных властей.

После попытки аннексии Херсонской области россияне пытаются навязать населению свой позорный триколор. Так, всем судовладельцам приказали поднять российский флаг на всех кораблях, которые удалось захватить.

При этом россияне не стесняются ссылаться на международные морские обычаи и называют Черное и Азовское моря – внутренними водами РФ.

"...Установлено, что судно, идущее под государственным или национальным флагом иностранной страны, должно во время плавания во внутренних водах Российской Федерации или во время стоянки в порту Российской Федерации в дополнение к своему флагу, поднимать и нести в соответствии с международными морскими обычаями также государственный флаг Российской Федерации", — заявили оккупанты.

Следует отметить, что о наказании в случае неисполнения этого приказа в фейковом документе не рассказывают.

Тем временем Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны. В Херсонской области ВСУ освободили еще восемь населенных пунктов.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал. Очень важной победой для ВСУ является освобождение Давидова Брода, где оккупанты имели достаточно крепкие позиции.

Кроме того, жителям оккупированных районов Херсонской области грозит гуманитарный кризис, поскольку российские военные используют немногочисленные переправы через Днепр для перевозки оружия, а не продовольствия.

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