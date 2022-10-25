Оккупанты в Херсонской области расстреляли авто с детьми: 14-летний парень погиб на месте

В результате вражеского обстрела 14-летний юноша погиб на месте, а 5-летняя девочка потеряла палец руки.

Российские оккупанты обстреляли автомобиль с жителями Олешек в Херсонской области. От российских пуль погиб взрослый мужчина и 14-летний юноша, 5-летний ребенок получил осколочное ранение.

Об этом рассказал мэр Олешек Евгений Рыщук в Facebook.

"Асвободители чувствуют, что подгорает и очень нервничают. Именно поэтому стреляют во всех кто, по их мнению, несет им угрозу. Вчера (24 октября – ред.) в Олешковской ТГ изверги расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов) – осколочные ранения", — пишет Рыщук.

От полученных ранений погибли два жителя Олешек — парень 14 лет скончался на месте, отец — на операционном столе.

"Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива", – сообщает мэр города.

При этом в российских пропагандистских СМИ заявили, что якобы "ликвидировали ДРГ".

Напомним, в Херсонской области в одном из населенных пунктов Бериславского района правоохранители нашли тела хозяев квартиры с признаками насильственной смерти.

Кроме того, в Высокополье Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов в их собственном дворе. Местные жители были гражданскими и не имели оружия, однако это не остановило русских убийц.

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