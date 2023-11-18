Оккупанты в Херсонской области возводят многоуровневые оборонные укрепления — ISW

Захватчики не размещают свои силы непосредственно на берегу Днепра, опасаясь ударов украинской артиллерии и дронов.

Российские войска начали возводить многоуровневые укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области, применяя опыт, извлеченный из обороны в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины признали, что оккупанты имеют "достаточно серьезную" линию обороны в Херсонской области. Эксперты указывают, что захватчики держат оборону в "сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев".

Кроме того, российские войска заминировали прилегающую территорию рынок, в 30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр, где позиции удерживают ВСУ. Захватчики не размещают свои силы непосредственно на берегу Днепра, опасаясь ударов украинской артиллерии и дронов.

Также сообщается, что командование оккупационных войск отказалось ввести в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно-штурмовой дивизии, сохраняя остатки формирований в ближних тыловых районах и второстепенных эшелонах обороны.

Захватчики не создали сплошных видимых оборонных укреплений на Херсонщине, но, по всей вероятности, построили глубоко рассредоточенную сеть отдельных укреплений, расположенных на расстоянии от линии фронта.

Аналитики считают, что отдельные укрепленные позиции, расположенные на расстоянии от линии фронта, могут быть эффективными только в скрытом виде. Погода осенью и зимой позволит обнаруживать скрытые позиции окупантов.

Напомним, ранее начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что отныне в Херсон не смогут попасть военные, не выполняющие там боевые задания.

Кроме того, мы ранее информировали, что в сторону Херсона едет огромное количество топливозаправщиков, мэр Мелитополя предупредил о накоплении сил РФ.

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