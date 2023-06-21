Оккупанты в июне могут потерять рекордное количество средств ПВО и артиллерии — эксперт

Эксперт считает, что зачистка этих двух компонентов важнейшая в войне.

Июнь станет адским месяцем для российских оккупантов. Рекорд может быть достигнут не только по количеству уничтоженной русской артиллерии, но и средствам ПВО.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Есть у меня устойчивая уверенность в том, что июнь может стать рекордным не только по количеству уничтоженной российской артиллерии, но и средств ПВО. Зачистка этих двух компонент важнейшая, с учетом перспективы привлечения основных сил СОУ", — рассказал Александр Коваленко.

Напомним, что оккупанты усиливают террор на Запорожье — жителям Васильевки запретили передвигаться по городу.

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