Оккупанты в июне могут потерять рекордное количество средств ПВО и артиллерии — эксперт

Эксперт считает, что зачистка этих двух компонентов важнейшая в войне.
Июнь станет адским месяцем для российских оккупантов. Рекорд может быть достигнут не только по количеству уничтоженной русской артиллерии, но и средствам ПВО.
Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Есть у меня устойчивая уверенность в том, что июнь может стать рекордным не только по количеству уничтоженной российской артиллерии, но и средств ПВО. Зачистка этих двух компонент важнейшая, с учетом перспективы привлечения основных сил СОУ", — рассказал Александр Коваленко.
Напомним, что оккупанты усиливают террор на Запорожье — жителям Васильевки запретили передвигаться по городу.
Читайте также: