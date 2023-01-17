Оккупанты в Каховке закрыли медучреждение для гражданских, чтобы лечить себя

В медучреждение были завезены медики из России

В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики прекратили работу местного противотуберкулезного учреждения для гражданских лиц, чтобы лечить оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что для лечения захватчиков привлекают российских врачей, системно привозимых на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу Запорожской области.

Также сообщается, что находящиеся на ТОТ больницы также получили приказ обслуживать оккупантов в приоритетном порядке.

"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", – говорится в сообщении Сопротивления.

Напомним, ранее руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что отвод части российских войск из Каховки и Новой Каховки в Херсонскую область может быть ловушкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсоне в ночь на 17 января прогремели громкие взрывы. Сообщается, что взрывов было несколько.

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