Оккупанты в Киеве повредили 208 жилых домов и 46 школ с начала войны

Оккупанты в Киеве повредили 208 жилых домов и 46 школ с начала войны

Также повреждения получили 29 садиков и 1 детский дом.

С начала полномасштабной войны в Украине российские оккупанты в Киеве повредили 208 жилых домов, 46 школ, 29 садиков и 1 детский дом.

Такие данные приводит официальный Telegram-канал КГГА. Также отмечается, что захватчиками было повреждено 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Профильные специалисты продолжают учитывать поврежденные объекты инфраструктуры. "Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется их постепенное восстановление", – говорится в сообщении.

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