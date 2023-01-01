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Оккупанты в Крыму активизировали мобилизацию местных жителей — Генштаб

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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Оккупанты в Крыму активизировали мобилизацию местных жителей — Генштаб

Фото: Associated Press

Военные комиссариаты начали проверку списков лиц, еще не участвовавших в войне.

Во временно оккупированном украинском Крыму проходят мероприятия по мобилизации в российскую армию.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 1 января.

"Военные комиссариаты начали проверку списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оккупанты развернули агитационную кампанию в аннексированном Крыму по вступлению на военную службу по контракту.

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Дата публикации
Просмотры
1066
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