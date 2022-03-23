Оккупанты в Крыму хотят "национализировать" недвижимость тех, кто поддерживает Украину в войне с РФ

Оккупанты в Крыму хотят "национализировать" недвижимость тех, кто поддерживает Украину в войне с РФ

"Национализация" будет касаться, в частности, владельцев крымских отелей.

Оккупационные "власти" Крыма решили "национализировать" недвижимость жителей полуострова, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Что касается тех, кто ведет такую работу — считаем, что сейчас это предательство открытым текстом. Конечно, 100% такие решения примем, с коллегами из ФСБ мы всю ситуацию выверяем по всем персонажам", — сказал так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

Относительно потенциальных объектов, "выявленных, мы ограничения ввели, и они никуда от нас уже не уйдут", добавил Аксенов.

Он также сказал, что все решения "будут приняты в ближайшее время", не уточнив фамилии людей, недвижимость которых будет "национализирована".

В то же время, так называемый "председатель" оккупационного парламента в Крыму Владимир Константинов сообщил, что "национализация" будет касаться, в частности, владельцев крымских гостиниц. Он также не уточнил фамилии бизнесменов и названий гостиниц.

Напомним, в Закарпатье национализируют 29 российских вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 млн грн, принадлежащих одному из предприятий России.