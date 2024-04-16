Оккупанты в Крыму нарыли 100 км фортификаций, чтобы защититься от прихода ВСУ — Гуменюк

Оккупанты на полуострове суетятся и постоянно перемещают личный состав и технику.
На побережье Крыма оккупанты построили 100 км фортификационных сооружений. В ВСУ уверены, что это им не поможет.
Такое мнение высказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
Она добавила, что оккупанты на полуострове постоянно перемещают личный состав и технику, выискивая новые места дислокации. Между тем, пока они суетятся, "Силы обороны проводят свою боевую работу".
"Если отследить весь период полномасштабного вторжения РФ, то россияне все это время готовили и строили фортификационные сооружения в оккупированном Крыму. Для них вполне нормально рыть окопы и отмывать бюджетные средства. Они имитируют большую борьбу и безопасность местного населения. Мы следим за этой ситуацией. действительно нарили 100 км фортификационных сооружений на побережье Крыма. Им это не поможет",
Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму зафиксировали опрокидывание бетереи "Градов".
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