Оккупанты в Крыму придумали новую схему заманивания людей на войну в Украину: как не попасть на крючок

В оккупированном Крыму судебные приставы предлагают людям списание долгов в обмен на контрактную службу в армии страны-агрессорки. К "схеме" причастны военкоматы, полиция и банки оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Наш агент из Симферопольского района сообщает, что судебные приставы предлагают списывать долги с жителей Крыма в обмен на подписание контракта с ВС РФ. Это отлаженная схема, в которой принимают участие военкоматы, полиция и банк "РНКБ" (вероятно и другие)", — говорят партизаны.

Впоследствии должников отправляют на фронт, откуда у них мало шансов вернуться. Поэтому партизаны призывают людей не поддаваться "легкой" возможности избавиться от долга, потому что он будет стоить жизни.

Мобилизация в России

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что российские власти боятся официально объявлять массовую мобилизацию, потому что опасаются протестов. Однако фактическая мобилизация не прекращалась. В то же время, сами россияне уже боятся, что людей на войну против Украины будут забирать прямо с улицы.

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