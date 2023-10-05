Оккупанты в Крыму строят прочную оборону: партизанское движение сделало фото

Оборонные линии хорошо охраняются оккупатами и имеют две стойки с караулом.

Российские оккупанты продолжают подготовку к обороне временно захваченного Крыма. Они строят оборонительные сооружения рядом с Феодосией в сторону Керчи.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Как отмечается, российские оккупанты будут оборонительными сооружениями рядом с Феодосией по трассе Е97 в сторону Керчи.

“С южной стороны дороги расположена линия зубов дракона, она укрепляется, оккупанты там копают окопы. С северной стороны оборона делится на две линии: первая состоит из одних окопов; вторая, расположенная через 5 км в сторону Керчи, состоит из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки”, — рассказали представители движения.

оккупанты строят оборону

Там также добавили, что сами линии хорошо охраняются оккупатами и имеют две стойки с караулом.

“Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс – все оборонные сооружения направлены в сторону Керчи. Они настолько не уверены в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда”, — отметили в партизанском движении.

Напомним, что спецназовцы ГУР высадились в Крыму и нанесли удар по оккупантам.

Читайте также: