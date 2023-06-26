Оккупанты в Крыму задержали и оштрафовали крымских татар из-за национальных флагов

Россияне остановили колонну авто под крымскотатарскими флагами.
В оккупированном Крыму россияне задержали троих крымских татар и оштрафовали их.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, оккупанты остановили колонну авто под крымскотатарскими флагами.
"Накануне Дня крымскотатарского флага российская полиция в Белогорском районе остановила колонну авто под крымскотатарскими флагами и задержала троих крымских татар", — рассказал он.
Отмечается, что на 73-летнего Рустема Курносова и 65-летнего Энвера Усеинова, у которого 3 группа инвалидности и сахарный диабет, силовики составили протоколы.
"Билогирский райсуд назначил Рустему Курносову и Энверу Усеинову штрафы по 20 тысяч рублей каждому якобы "организацию или проведение публичного мероприятия без уведомления", — рассказал Лубинец.
Он добавил, что в Крыму продолжаются систематические преследования крымских татар по национальному признаку на территории полуострова.
"Призываю международное сообщество присоединиться к защите прав коренных народов Украины, особенно тех, кто сегодня остается на крымском полуострове", — призвал Лубинец.
Тем временем российские кафиры рассматривают возможность ухода от Крыма. Речь идет и о военном командовании, и о представителях оккупационных администраций.
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