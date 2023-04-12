Оккупанты в Крыму закрыли для купания пляжи, где оборудовали окопы

Речь идет о пляжах Черного моря и озер в Сакском районе.

Оккупационные власти Крыма закрыли для купания в 2023 году пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района на побережье Черного моря и озера Донузлав.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на постановление "администрации" Штормовского сельсовета.

"Утвердить список мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается)", – говорится в документе.

Согласно постановлению администрация должна установить предупреждающие знаки и знаки о запрете купания.

Список к постановлению содержит описание 16 территорий. Это 10 пляжей, переданных в аренду предпринимателям или используемых ими по договорам о благоустройстве. Девять из этих пляжей – общего пользования, один – детский (лагеря отдыха "Дельфин-Аделанте" в Поповке).

Напомним, сделанные в середине марта спутниковые снимки зафиксировали защитные сооружения, которые оккупанты обустроили в Крыму с начала 2023 года. Речь идет об окопах и траншеях, в частности вдоль береговых линий.

В ГУР Минобороны Украины сообщали, что враг в Крыму создал оборонную группировку, обустраивающую фортификационные сооружения и линии обороны. Оккупанты готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова.

Заметим, накануне на досках объявлений в Ялте появились памятки для местных жителей с инструкцией о действиях при обнаружении дронов, во время ракетно-артиллерийских обстрелов и бомбардировок.

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