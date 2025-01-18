Оккупанты в Курской области обезглавили четырех украинских военных — соцсети

Официальных комментариев со стороны Украины по поводу вероятного обезглавления защитников пока не было.

В Курской области российские кафиры могли обезглавить по меньшей мере четырех украинских военных, обнародовав видео с насаженными на палке головами в своих соцсетях.

Об этом сообщил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли.

"Пророссийский Telegram-канал опубликовал несколько видео, на которых видны двое российских военных с обезглавленными головами четырех украинских военных на пиках. Он также опубликовал видео жестокого обращения с украинскими военнопленными и осквернение тел. Один из людей на одном из видео (лица закрыты) говорит, что они из 155-й отдельной бригады морской пехоты", — написал он.

Российские оккупанты опубликовали видео с головами, насаженными на когда, утверждая, что это главы украинских военных. Одно видео показывает две, другое – четыре головы. На одном из бойцов есть нашивка "ЧВК Вагнера". Кроме того, есть видео, где военный отрубает голову погибшему.

Украинский журналист Юрий Бутусов в своем телеграмм-канале опубликовал видео, на котором российские кафиры демонстрируют обезглавленные тела, утверждая, что это украинские военные. Он отметил, что это ответ на кадры, где украинские военные, захваченные в плен, получают помощь и заботу, чтобы потом обменяться.

Украинская сторона пока не комментировала эти заявления о возможном обезглавлении защитников.

Напомним, в Курской области РФ российская армия полностью уничтожила село Дарьино, не оставив ни одного уцелевшего дома во время специальной операции Сил обороны Украины.

Читайте также: