Оккупанты в Луганской области бросают в бой «свежемобилизованных», а также продолжают накапливать технику и людей

Оккупанты в Луганской области бросают в бой «свежемобилизованных», а также продолжают накапливать технику и людей

В область должны доставить гуманитарную от международных организаций, но ее невозможно доказать из-за обстрелов.

В Луганской области пушки врага не умолкают ни днем, ни ночью. Оккупанты продолжают бить по критической гражданской инфраструктуре. Как следствие, около 100 тысяч жителей области без электричества. Воды нет в Рубежном, Попасной и Северодонецке. Еще 36 населенных пунктов, а это более 130 тысяч абонентов – отрезаны от газоснабжения.

Обо всем рассказал ТСН глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«У нас продолжается обстрел всей территории Луганской области, мы следим за накоплением войск, как техники так и личного состава, свежемобилизованных бросают сразу в бой, в основном это возле города Рубежного», — рассказывает он.

Он добавляет, что обустраивают оккупанты и площадки для вертолетов, готовятся к большому наступлению. «Но наши защитники ко всему готовы, с подкреплением все более или менее нормально», – утверждает Гайдай.

«Каждый день работает эвакуация, вчера вывезли 2700 человек, сегодня 1500 человек, то есть стараемся максимальное количество людей вывозить», — добавляет он.

Также удается доставить и гуманитарные грузы «Возим так же ежедневно, их достаточно, только единственная проблема, что не везде можно довезти их, потому что такие плотные обстрелы, что просто даже 15 минут не доехать, не то чтобы разгружать. Мы ждем огромного каравана от ООН гуманитарных грузов для «Красного креста», надеемся, что они на себе не почувствуют, что такое режим тишины «по-москальски», — говорит глава Луганской военно-гражданской администрации.

Он добавил, что в области делается все возможное, чтобы людям вернуть газ и электричество.

В Луганской области около ста тысяч жителей остались без электричества

«Цель у них одна – выйти на границы Луганской области, поставить там флажки, отчитаться перед хозяином, сидящим в бункере и на этом свою миссию закончить, но свою миссию они закончат в наших землях, будут как удобрения, у нас как раз пески, поэтому такие удобрения пойдут», – утверждает Гайдай.

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