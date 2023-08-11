Оккупанты в Луганской области бросили в бой "лучших из худших": чем это закончится — мнение эксперта

Луганская группировка российской армии могла бы долго вести оборонительные действия, но ее бросили в "мясорубку".
Группа войск российских окупантов в Луганской области является одной из лучших по комплектации, технике и обеспечению, но была сформирована для оборонных действий.
Это подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя попытки наступления россиян на Купянском направлении.
При этом он подчеркнул, что эта группа войск является лучшей в зоне боевых действий только потому, что другие значительно хуже.
"В общем, луганский филиал российских оккупационных войск до начала наступления, отсчет которого я веду с конца июня, имел оборонительный потенциал, но никак не наступательный. То есть вся эта группа войск очень неплохо и достаточно долго могла бы держать оборону, но не наступать. В свою очередь, их бросили в наступление”, — отметил эксперт.
По словам Коваленко, наступление, которое пытается вести эта группа войск уже полтора месяца, не дает никаких результатов. В то же время, такие действия подрывают возможность оккупантов занять оборону во время контрнаступления ВСУ.
"Российское командование бросило своих "леммингов" в мясорубку, которая может завершиться весьма предсказуемо для всего плацдарма и мы понимаем в чью пользу", — резюмировал эксперт.
Напомним, основным направлением наступления российских войск остается Купянский.
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