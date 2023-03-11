Оккупанты в Луганской области глушат связь и закрывают города, чтобы украинцы не помогали ВСУ — Гайдай

Оккупанты на временно захваченной Луганщине глушат связь и закрывают населенные пункты, чтобы украинцы не могли передавать информацию с оккупированных территорий.

В Луганской области захватчики продолжают закрывать населенные пункты и глушить связь, чтобы помешать украинцам помогать ВСУ.

Об этом рассказал руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", рашисты продолжают закрывать города, а связь и интернет так и не появились в населенных пунктах, близких к линии фронта. Чтобы связаться с родными нужно ехать звонить по телефону вглубь области", – рассказал Гайдай.

Глава области также рассказал, что гражданские на оккупированных территориях Луганщины также не имеют доступа к медицине, ведь все больницы россияне переоборудовали в военные госпитали, и теперь, кроме лечения, там сделали еще и казармы.

Тем временем путинские войска продолжают строить вторую линию обороны в оккупированном Старобельске.

"Россияне неплохие кроты, ведь по прибытию на фронт свежемобилизованные зарываются в норы, пытаясь сохранить себе жизнь", — добавил Гайдай.

Гайдай: оккупанты глушат связь и закрывают населенные пункты

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной. Также враг постоянно обстреливает Белогоровку.

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