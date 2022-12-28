Оккупанты в Луганской области начали принудительно присваивать гражданство РФ детям

Оккупанты начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ в Луганской области.

Об этом сообщила Луганская военная администрация.

"В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям недоверие к Украине и, одновременно, усилить собственную пропаганду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что там уже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ. "Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт РФ. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", — информирует Луганская ОВА.

Напомним, что ситуация на оккупированной части Луганской области очень сложная. Так, в захваченном Северодонецке канализация не работает, теплоснабжение отсутствует, 90% жилищного фонда в городе повреждены или разрушены.

Более того, россияне продолжают внедрять на территории Луганской области свои преступные порядки. В частности, там вводится военная подготовка для детей. Ученики 8 и 10 классов на каникулах будут ходить на "курс молодого бойца".

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