Оккупанты в Луганской области "нарисовали" явку в 45% — Гайдай о "референдуме"

Российские захватчики не догадываются, сколько населения действительно осталось в области.

У россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в оккупированных городах Луганской области, где сейчас проходит так называемый "референдум", однако уже есть явка в 45%.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, если в первый день "референдума" вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то выходными люди с автоматами осматривают места массового скопления людей. В частности, рынки – проверяют документы и направляют в "избирательный участок".

"За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, получивших аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна", — отметил он.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты не догадываются, сколько населения действительно осталось в регионе.

"Нигде не объявляется количество отдавших голос – только процент. В разбитых почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось. Но если цифры соответствуют действительности, значит, в Северодонецке за вхождение в состав России проголосовали примерно 4,5 тысячи жителей из 10 тысяч не эвакуировавшихся, то есть 4,5 тысячи из 110 тысяч, проживавших там до конца февраля. Более 100 тысяч человек из одного города выбрали Украину", — отметил глава ОВА.

Также, по его словам, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 26 ударов по враждебным позициям – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами.

Напомним, российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов.

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