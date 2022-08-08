Оккупанты в Луганской области пытаются организовать депортацию детей в Россию — ОВА

Нашу оборону враг испытает и днем, и ночью, в то же время из Луганской области организовывают депортацию детей в РФ.

Каждый день россияне пытаются создать себе благоприятные условия для усиления наступления.

Об этом 8 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Только за прошедшую ночь они ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза в штурм присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток — это еще несколько попыток — это изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков. Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей", — написал он.

Гайдай отметил, что для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших Вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями.

Возле четырех населенных пунктов также обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.

Относительно событий на временно оккупированных территориях – из Луганской области пытаются организовать депортацию детей в Россию, сообщил глава ОВА. С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ".

"Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут на россию. Россияне оставляют оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей. Кроме этого, это еще один пример несостоятельности оккупационных властей наладить даже отработанную годами работу социальной сферы — а именно финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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