Оккупанты в Луганской области срочно ставят на учет 17-летних подростков

В Луганской области российские оккупанты срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения. Их планируют бросить на передовую взамен кадровой армии РФ.

Об этом информируют в Луганской областной военной администрации.

Соответствующие комиссии уже работают, им приказано выполнить задание до 31 марта. Кроме того, оккупанты продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но "обязаны" состоять на военном учете.

В Луганской ОВА сообщили, что в РФ снизили с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт на прохождение военной службы для иностранцев. Это позволит как можно быстрее закрыть проблемные места противника гражданами других стран.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал информацию о том, что россияне якобы хотят выбить ВСУ из Купянска, поэтому вскоре город может стать горячим участком фронта.

В то же время, наступления не останавливаются и на Сватовском и на Кременском направлениях.

Военное руководство РФ не отменяло задачу для кафиров по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: