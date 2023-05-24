Оккупанты в Луганской области жестоко казнили гражданского за проукраинскую позицию

Мужчину таскали на допросы, а когда поняли, что им не удастся ничего "выбить", то казнили его.

На оккупированной части Луганской области в Сватовском районе захватчики повесили гражданского человека за четкую проукраинскую позицию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его данным, сначала мужчину допрашивали, пытали, а затем повесили. Произошло это в родном селе Нижние Дуванцы.

"Русские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнули его в родной Нижней Дуванке. При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет!", — говорится в его сообщении.

Казни оккупантами украинских военнопленных

Напомним, 6 марта в Сети появилось видео, как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". 12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца. Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

11 апреля Сеть всколыхнуло еще одно жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Захватчики живом отрезали голову. ГУР установила всех причастных к жестокому убийству.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел россиянами пленных это не редкий случай. Российские военные преступники часто убивают украинцев, нарушая все нормы международного права.

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