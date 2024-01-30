Оккупанты в Мариуполе издали план реконструкции "набережной": как выглядит "пляж мечты" рашистов (фото)

В оккупированном Мариуполе до сих пор многие дома аварийные — нет отопления, электроснабжения. Но вместо того, чтобы восстановить жилье для мариупольцев, оккупанты решили выдать план "реконструкции" набережной.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В местных пабликах появилась визуализация идей захватчиков. Согласно ему, на пляже не предусмотрены скамейки и навесы от солнца. Кроме того, на изображениях нет зеленых насаждений. К тому же псевдоархитекторы предлагают сделать бетонное ограждение между пляжем и железнодорожным путём.

Мариупольцы проект реконструкции не оценили:

"Даже визуализация не блестит никакой интересной концепцией"

“А людей они спросили: нужны ли эти бетонные ограждения и дорожки. Я хочу отдыхать не на бетоне, а на песке. Люди для них — быдло, которое должно жить по их желаниям. Два года живем без отопления, в мусоре, в разрухе, зато будем загорать на бетонном пирсе…”

"У архитектора явно фантазии мало"

"Какая страшная визуализация"

Фото: Telegram Мариупольского городского совета

Фото: Telegram Мариупольского городского совета

Фото: Telegram Мариупольского городского совета

Напомним, что в украинском Мариуполе был проведён международный конкурс идей для архитекторов. Команды из разных стран предложили свои проекты. В 2021 году был избран победитель.

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Согласно проекту, на пляже должны были создать фермы мидий, речной порт, фуд-корт с морепродуктами. Оставить вагоны по крайней железнодорожной ветке как атмосферную неотъемлемую часть этой территории использовать их в качестве кафе, магазинов, пунктов проката. На пляже должны быть обустроены комфортные и современные зоны отдыха, защищающие от солнца и зеленые зоны. Но россияне разрушили все планы.

Напомним, во временно оккупированном россиянами Мариуполе восстановление десятков домов, о которых рапортуют кафиры, оказались "фасадными".

Российские подрядчики весной прошлого года начали ремонт пятиэтажки на проспекте Нахимова, 136. После завершения работ на стенах появились трещины, что возмущает местных жителей.

Одна из жительниц, выходя из подъезда, споткнулась из-за высоких порогов и сломала руку. Жители уверены, что подрядчики украли плитку, которую должны были положить.

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