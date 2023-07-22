Оккупанты в Мариуполе мобилизовали строителей из Узбекистана — Генштаб

У граждан Узбекистана отобрали паспорта и присоединили к российским оккупационным войскам.

Россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 22 июля.

"В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев", — говорится в сводке.

Напомним, в Москве местные власти потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины. В противном случае угрожают расторгнуть контракты. Одной компании поставили цель – набрать 30 "добровольцев" до конца августа 2023 года. "Этот шаг, вероятно, прежде всего будет касаться этнических меньшинств из беднейших регионов России, таких как Дагестан и страны Центральной Азии. Они составляют большинство строителей Москвы", — говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

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