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Оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники — Андрющенко

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Оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники — Андрющенко

Фото: pixabay.com

В оккупированном Мариуполе россияне загружают в автомобили украинские учебники и отправляют на переработку.

Оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, именно сейчас россияне "прощаются" с остатками украинской литературы.

"Сегодня по всем школам у грузовика забрали остатки украинских учебников и транспортируют их в сторону Новоазовска. По информации: все пойдет на переработку”, — подчеркнул Андрющенко.

Также он добавил, что питания в школах не будет.

"Льготным категориям учеников 5-11 и ученикам 1-4 класса анонсированы вместо школьного питания — паек на месяц", — подчеркнул советник городского головы.

Напомним, что в Изюме впервые рассказали о масштабах нанесенных россиянами разрушений.

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