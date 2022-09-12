Оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники — Андрющенко

В оккупированном Мариуполе россияне загружают в автомобили украинские учебники и отправляют на переработку.
Оккупанты в Мариуполе отправляют на переработку украинские школьные учебники.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, именно сейчас россияне "прощаются" с остатками украинской литературы.
"Сегодня по всем школам у грузовика забрали остатки украинских учебников и транспортируют их в сторону Новоазовска. По информации: все пойдет на переработку”, — подчеркнул Андрющенко.
Также он добавил, что питания в школах не будет.
"Льготным категориям учеников 5-11 и ученикам 1-4 класса анонсированы вместо школьного питания — паек на месяц", — подчеркнул советник городского головы.
Напомним, что в Изюме впервые рассказали о масштабах нанесенных россиянами разрушений.
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