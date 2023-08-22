Оккупанты в Мариуполе по новому маркируют технику и увеличивают количество военных (фото)

Было зафиксировано мощное движение грузовиков с БК в сторону Бердянска.

В Мариупольском районе фиксируют увеличение российских оккупантов. Насчитывается плюс пять тысяч военных РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра города Петр Андрющенко.

“Фиксуем значительное увеличение россиян на территории Мариупольского района до плюс пяти тысяч. Большинство на доукомплектование и согласование. Снова Кавказ. Кроме того, Никольский район продолжает милитаризацию обороны. По линии Никольское – Новогригорьевка-Боево с использованием Федоровского леса. Мощное движение грузовиков из БК в сторону Бердянска”, – рассказал Петр Андрющенко.

оккупанты по новому маркируют технику

По его словам, также зафиксировано использование новой отметки маркировки военной техники. На этот раз белый ромб.

Напомним, что украинские военные зашли в Роботино Запорожскую область.

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