Оккупанты в Мариуполе под ноль обчистили депозитные ящики горожан

Российские оккупанты обчистили депозитные ящики жителей временно захваченного Мариуполя.
Россияне обворовали депозитные ящики в отделении ПУМБ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В помещении ПУМБ в Мариуполе располагались депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы — неизвестно. Но точно хранили самое ценное, до начала второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", — отметил Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе россияне начали "фильтрацию" людей в возрасте с 70 лет.
Как сообщалось, Стас Боклан рассказал, что оккупанты уничтожили квартиру в Мариуполе, где он жил, и убили его коллег.
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