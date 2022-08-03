Оккупанты в Мариуполе под ноль обчистили депозитные ящики горожан

Россияне обворовали депозитные ящики в отделении ПУМБ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении ПУМБ в Мариуполе располагались депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы — неизвестно. Но точно хранили самое ценное, до начала второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены, под ноль", — отметил Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе россияне начали "фильтрацию" людей в возрасте с 70 лет.

Как сообщалось, Стас Боклан рассказал, что оккупанты уничтожили квартиру в Мариуполе, где он жил, и убили его коллег.

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