Оккупанты в Мариуполе сносят целый квартал: выселенные жители в отчаянии (фото, видео)

Мариупольцы создали видеоролик с призывом предоставить им новое жилье, потому что до сих пор снимают уцелевшие квартиры или живут у знакомых и родственников.

В оккупированном Мариуполе россияне сносят целый квартал с поврежденными обстрелами домами. В то же время, захватчики не спешат предоставлять выселенным жильцам квартир компенсационное жилье.

Об этом сообщил легитимный Мариупольский городской совет.

В частности, уже не знают, как достучаться до "власти" жители Левобережного района Мариуполя. Все их дома вошли в списки на снос, а обещанное компенсационное жилье захватчики предоставлять не спешат, потому что заняты строительством под ипотеку.

Так, оккупанты продолжают сносить дома в районе улиц Азовстальской, Ломизова, бульвара Меотиды и Морского бульвара. Там уже полностью уничтожены 38 зданий. Речь идет и о жилых зданиях, и о детсадах и школе.

"Мариупольцы выпустили ролик с призывом предоставить им новое жилье, потому что до сих пор снимают уцелевшие квартиры или живут у знакомых и родственников. Однако у оккупантов собственные планы. Они продолжают застраивать город ипотечным жильем для россиян, а вот местных жителей оставляют на улице", — говорится в заявлении мэрии.

В Мариуполе россияне сносят целый жилой квартал: жители записали видео

Разрушения в Мариуполе – оккупационные власти сносят поврежденные дома/Скриншот с видео

Разрушения в Мариуполе – оккупационные власти сносят поврежденные дома/Скриншот с видео

Там также привели пример с жилым домом по улице Куприна, 75. Многоэтажка пострадала во время российской блокады весной 2022 года, но люди продолжали там жить, надеясь на обещанный захватчиками ремонт.

Однако впоследствии российская администрация начала делать все, чтобы выселить жильцов из их квартир. Так, зимой им отключили электроэнергию и водоснабжение. Но мариупольцы продолжали бороться за свое жилье: не покидали квартиры и вывешивали плакаты с надписями о помощи.

Оккупантов это не остановило и они добились выселения людей силой, и теперь сносят дом.

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В городском совете отметили, что во время блокады Мариуполя россияне разрушили 50% многоэтажек. Без жилья остались 52 тыс. семей. По предварительным оценкам, за период оккупации захватчики снесли сотни многоэтажек. И вместо строительства нового жилья для горожан, оккупанты строят дома под ипотеку для россиян.

Напомним, ранее в горсовете Мариуполя сообщали, как российские оккупанты требуют от местных жителей платить за отсутствующее отопление.

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