Оккупанты в Мариуполе сносят уцелевшие здания: "Пытаются стереть следы своих военных преступлений"

Оккупанты уничтожают во временно захваченном Мариуполе все, что уцелело под их обстрелами. Россияне сносят школы и другие здания, однако с какой целью — неизвестно.

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Теперь они принялись сносить школы — уцелевшие под русским огнем.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Весной россияне безжалостно уничтожали наш город – дома, школы, больницы. Сейчас продолжают уничтожать, но не обстрелами, а специализированной техникой. Таким образом они пытаются стереть следы своих военных преступлений", — говорится в сообщении.

В горсовете показывают фото, на котором оккупанты сносят школу №45 — одну из немногих уцелевших в городе: "А вместе с ней воспоминания тысяч учеников и выпускников".

"Можно разобрать все до фундамента, но мы знаем, кто напал на нашу страну, кто взял наш город в кольцо и уничтожал его с особым садизмом. Возмездие будет!" — отмечают в Мариупольском горсовете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики, которые создали энергетическую катастрофу в городе, решили "помочь" людям и раздали им обогреватели, несмотря на то, что в городе нет света.

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