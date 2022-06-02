Оккупанты в Мариуполе ввели смертную казнь: расстреливают чиновников

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики ввели смертную казнь. Они расстреливают чиновников, а также содержат в тюрьме несколько десятков волонтеров.

Оккупанты сажают в тюрьму или расстреливают всех, кто отказался сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

Об этом горсовет Мариуполя сообщил в Сети 2 июня.

По информации мэра Вадима Бойченко, так называемый суд "ДНР" приговорил к 10 годам заключения главу одного из приазовских поселков.

По меньшей мере, одного госслужащего захватчики казнили, расстреляв его.

В тюрьме Аленовки оккупанты содержат несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город.

Приговора так называемого суда ожидает украинская судья. Она занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, получившим большую огласку. Известно, что оккупанты пытают судью.

Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, российские захватчики разграбляют Мариуполь, вывозя морем металлопрокат и зерно.

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