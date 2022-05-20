Оккупанты в Мариуполе за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 416 местных жителей

В Мариуполе российские оккупанты за сутки в фильтрационный лагерь в Безименное доставили 416 местных жителей — в том числе 46 детей.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
“Из села Безименное после фильтрации депортировано в Россию 512 человек. Местонахождение с железнодорожного вокзала в городе Таганрог сейчас устанавливаем. Работаем над путями возвращения мариупольцев домой через дружественные страны”, – рассказал Петр Андрющенко.
Напомним, что Резников заинтриговал заявлением о совместном проекте с Германией по усилению украинской армии.
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