Оккупанты в Мариуполе заставляют детей учиться в разрушенной школе

Российские военные начали возобновлять обучение в Мариуполе, школьников учат в разрушенном здании, которое непригодно для этого.
Российские оккупанты возобновили обучение в Мариупольской общеобразовательной школе I-III ступеней №65.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Обучение детей осуществляется в небольшой части школы, в которой размещаются 9 классов по 35-45 детей всех возрастов в каждом. Учителя преподают на русском и по русской программе. Впрочем, школа непригодна для обучения, ведь здание частично разрушено.
"Самое здание школы частично разрушено, выбиты окна. Из-за повреждений стабильной подачи электроэнергии нет. Ее обеспечивает только один генератор. Питание дети не обеспечены", — отметила Денисова.
Родителей детей заставили заклеить выбитые окна пленкой и убрать мусор. Между тем по Сети распространяется информация, что на территории школы сдетонировал российский снаряд, на котором взорвался 12-летний мальчик. Поэтому такое обучение несет угрозу жизни и здоровью детей.
Также оккупанты уверяют, что документы об образовании дети смогут получить псевдодержавного самопровозглашенного ОРДО, а после этого поступить в российские вузы, которые находятся в экономически депрессивных регионах и не пользуются спросом граждан РФ.
"Действия оккупантов являются нарушением статей 29 и 38 Конвенции ООН о правах ребенка, которые предусматривают, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения, а также нарушением обязанности защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом", — добавила Денисова.
Напомним, в оккупированном российскими войсками Мариуполе самопровозглашенные власти также приняли решение лишить детей летних каникул и объявили о продлении учебного процесса до 1 сентября.
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