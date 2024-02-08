Оккупанты в Мариуполе зводят жилье на месте снесенных домов, чтобы заселить их россиянами

Оккупационная "администрация" города продолжает строить жилье под ипотеку на месте снесенных домов мариупольцев. Между тем, как местные жители остаются на улице.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Также читайте Что ждет фронт в Украине без помощи США: мрачный прогноз New York Times

"Коллаборационная администрация города продолжает строить жилье под ипотеку на месте снесенных домов мариупольцев. Там квартиры будут покупать приезжие россияне. Таким образом, мариупольцев лишают возможности получить обещанные квартиры взамен разрушенных", — говорится в сообщении.

По данным горсовета, еще одно коммерческое жилье строят по улице Хмельницкого, 8/1. Отмечается, что до вторжения там была многоэтажка, где жили мариупольцы. оккупанты полностью снесли ее, а большинство людей осталось на улице.

"Захватчики не заинтересованы создавать жилье для местных, они хотят зарабатывать и заполнять Мариуполь приезжими россиянами", — подчеркнули в горсовете.

Как рассказывали ранее, кафиры в Мариуполе хотят снести здание с уникальной мозаикой.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.