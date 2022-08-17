Оккупанты в Мелитополе готовят масштабную провокацию: при чем здесь HIMARS (фото)

Российские захватчики могут готовить в оккупированном Мелитополе масштабную провокацию. Так, местным жителям раздают листовки с правилами поведения для спасения от систем HIMARS.

Россия таким образом планирует отвлечь внимание от своих поражений в войне и обвинить в провокациях ВСУ.

Об этом СтратКом ВСУ сообщил 17 августа.

"По приказу гауляйтера Е.Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано, как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS. Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы же вас предупреждали", — говорится в заявлении.

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Там отметили, что на фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дизертирства в армии, измены командиров и начальников, "оккупант хочет отвлечь внимание, совершив кровавую провокацию и обвинить ВСУ".

В СтратКоме отметили, что это далеко не первый случай действий со стороны РФ, поэтому предостерегли жителей Мелитополя от попыток довериться "москальской пропаганде". Ведь ВСУ никогда не вели и не будут вести обстрелы по гражданским.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как российским оккупантам в начале войны удалось быстро захватить город и стремительно продвинуться вглубь.

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