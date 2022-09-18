Оккупанты в Мелитополе подкупом пытаются выведать персональные данные граждан, чтобы навязать паспорт РФ

На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать местных и давить на них. В то же время, оккупанты не выполняют своих обещаний.

В Мелитополе родители школьников, которых заставили отдать детей в школы, где работают российские учителя, не получили выплату в 10 тысяч рублей.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

"Учебный год по российской программе на временно оккупированных территориях провален, однако оккупанты пытаются и дальше подкупить граждан на ТОТ", — говорится в сообщении.

Также читайте Мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытаются устроить в городе гуманитарную катастрофу

Специалисты напоминают, что ранее оккупанты обещали всем, кто отдаст своих детей к российским пропагандистам на обучение, денежную помощь. По данным Центра, люди вынуждены искать любую возможность, чтобы выжить, поскольку россияне создали гуманитарный кризис на украинских территориях.

Впрочем, чтобы получить обещанную выплату у людей требуют ряд документов. По условиям оккупантов нужно написать заявление и подать копии паспортов родителей с другими кодами и свидетельства о рождении ребенка.

Также требуется прописка или другая справка, подтверждающая место жительства. Только после этого россияне обещают выплатить денежные средства.

"Это нужно россиянам, которые пытаются всеми методами собрать персональные данные граждан, чтобы повысить темпы принудительной паспортизации. Поэтому следующим этапом для получения соцвыплаты станет наличие российского паспорта. Центр национального сопротивления призывает бойкотировать паспортизацию врага и эвакуироваться с оккупированных территорий на период операции ВСУ с освобождения региона", — подчеркивают специалисты.

Напомним, под Мелитополем горела военная база оккупантов.

Читайте также: