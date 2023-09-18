Оккупанты в Мелитополе устроили экоцид — разрушают реку Молочная: стало известно, чего хотят россияне

Действия военных РФ могут привести к увеличению солености воды в Азовском море.

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе устраивают экоцид. Военные РФ разрушают берега реки Молочная.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, российские оккупанты планируют использовать воды реки для наполнения оросительных каналов.

"Оккупанты совершают экоцид вблизи Мелитополя — разрушают берега Молочной. На самом деле — планируют использовать воды реки Молочная для наполнения оросительных каналов. Такое решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море и повлияет на грунтовые воды", — подчеркнул Иван Федоров.

Он также добавил, что россияне уже нанесли непоправимый ущерб экологии региона, в частности, засорили аграрные земли минами и оборонительными сооружениями, устроили полигоны на землях Приазовского нацпарка и опустошили оросительные каналы, взорвав Каховскую ГЭС.

"Экоцид на временно оккупированных территориях – это еще одно преступление, за которое ерефия должна отвечать перед всем миром", – подчеркнул мэр.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

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