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Оккупанты в Николаевской области попали в склад с зерном: детали от Кима

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Оккупанты в Николаевской области попали в склад с зерном: детали от Кима

Иллюстрация / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Николаевщину.

Российская армия за минувшие сутки, 5 сентября, выпустила по региону "Искандер". ПВО успешно сбила ракету оккупантов.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.

В Баштанском районе днем, 5 сентября, около 11:00 были обстрелы со стороны армии РФ села Широкое Широковской громады. Оккупанты попали в уже разрушенное сельхозздание домохозяйства. Пострадавших нет.

Ночью, 6 сентября, около 01:00 были обстрелы окрестности поселка Явкино Баштанской громады. Оккупанты попали в склад с зерном фермерского хозяйства.

В результате обстрела возник пожар. Пострадавших нет. Относительно повреждений информация уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты ракетами атаковали Николаев.

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