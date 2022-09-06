Оккупанты в Николаевской области попали в склад с зерном: детали от Кима

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Николаевщину.
Российская армия за минувшие сутки, 5 сентября, выпустила по региону "Искандер". ПВО успешно сбила ракету оккупантов.
Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.
В Баштанском районе днем, 5 сентября, около 11:00 были обстрелы со стороны армии РФ села Широкое Широковской громады. Оккупанты попали в уже разрушенное сельхозздание домохозяйства. Пострадавших нет.
Ночью, 6 сентября, около 01:00 были обстрелы окрестности поселка Явкино Баштанской громады. Оккупанты попали в склад с зерном фермерского хозяйства.
В результате обстрела возник пожар. Пострадавших нет. Относительно повреждений информация уточняется.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В Николаевском районе информация о последствиях боевых действий не поступала.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, минувшей ночью российские оккупанты ракетами атаковали Николаев.
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