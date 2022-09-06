Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: на месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар (видео)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине.

Оккупанты 6 сентября в очередной раз обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. На месте прилета возник масштабный пожар.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Пожарные укрощают пламя на месте сегодняшнего "прилета" в Кривом Роге. Сложная и опасная работа. Спасибо за службу”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что оккупанты снова обстреляли Сумскую область: зафиксировано 36 прилетов.

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