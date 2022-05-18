Оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область из акватории Черного моря

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые.

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