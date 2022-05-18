Оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область из акватории Черного моря

По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.
Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"По Одесщине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.
Событие квалифицировано по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, за сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые.
Читайте также:
- По Днепру ударили двумя ракетами: разрушения и раненые (фото)
- В Херсонской области российские военные расстреляли из "Градов" колонну гражданских авто
- Более 28 тысяч личного состава и 202 самолета: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов