Оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск: разрушены частные дома

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушены несколько частных домов.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"К сожалению, ночь снова была неспокойной. На этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сообщил он.

Напомним, оккупанты "по-бестолковому" штурмовали позиции ВСУ на Славянском направлении.

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