Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область с территории России

Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область с территории России

Российские войска с территории своего государства 27 мая обстреляли из минометов Сумскую область. К счастью, никто не пострадал.

Под обстрел оккупантов попал Шосткинский район.

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Сети.

"Сумщина. 27 мая около 17 часов враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов. Около 11 прилетов по окрестностям Середино-Буды", – говорится в сообщении.

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Живицкий добавил, что пострадавших нет, повреждения имущества уточняются.

Напомним, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь объяснил, если российские войска и решат снова наступать на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, то просто увязнут там и успеха не потерпят.

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