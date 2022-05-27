Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область с территории России

Российские войска с территории своего государства 27 мая обстреляли из минометов Сумскую область. К счастью, никто не пострадал.
Под обстрел оккупантов попал Шосткинский район.
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Сети.
"Сумщина. 27 мая около 17 часов враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов. Около 11 прилетов по окрестностям Середино-Буды", – говорится в сообщении.
Живицкий добавил, что пострадавших нет, повреждения имущества уточняются.
Напомним, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь объяснил, если российские войска и решат снова наступать на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, то просто увязнут там и успеха не потерпят.
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