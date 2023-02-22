Оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине: обломки снарядов убили двух человек

В среду, 22 февраля, российские войска атаковали село Новотягынка Херсонской области — в результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под прицелом врага находились частные дома жителей.

"От обломков российских снарядов погибли двое украинцев: 81-летняя женщина и 68-летний мужчина от полученных ран погибли на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля, во время обращение Путина к Федеральному собранию, россияне снова атаковали Херсон — пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "звериным" и выразил искренние соболезнования родным погибших.

В ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы.

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