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Оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине: обломки снарядов убили двух человек

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
900
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты в очередной раз ударили по Херсонщине: обломки снарядов убили двух человек

Фото: Министерство внутренних дел Украины

Российские захватчики обстреляли одно из сел Херсонской области.

В среду, 22 февраля, российские войска атаковали село Новотягынка Херсонской области — в результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под прицелом врага находились частные дома жителей.

"От обломков российских снарядов погибли двое украинцев: 81-летняя женщина и 68-летний мужчина от полученных ран погибли на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля, во время обращение Путина к Федеральному собранию, россияне снова атаковали Херсон — пять человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел россиянами Херсона 21 февраля "звериным" и выразил искренние соболезнования родным погибших.

В ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
900
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