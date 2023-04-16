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Оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли церковь в Донецке – есть жертва и раненые (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2023
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты в Пасхальную ночь обстреляли церковь в Донецке – есть жертва и раненые (фото, видео)

Фото: скриншот с видео

Оккупанты устроили провокацию в Донецке и обвинили ВСУ.

В Пасхальную ночь на 16 апреля россияне устроили очередную провокацию в Донецке – обстреляли церковь, где находились люди во время пасхального богослужения. В результате атаки погибла женщина, многие получили ранения.

Об этом пишет "РИА-Мелитополь".

После ночного обстрела россиян повреждения также получили рядом жилые дома. Российские захватчики уже традиционно обвинили в собственной провокации ВСУ.

Напомним, россияне атаковали Украину в ночь Пасхи – под обстрелами находились Сумщина и Черниговщина, а в Запорожской области пострадала церковь.

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Дата публикации
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2023
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