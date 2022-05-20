Оккупанты в помещении полуразрушенного здания в Мариуполе открыли "детский центр"

Детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику.

В помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе оккупанты открыли «детский центр».

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram-канале.

В разбомбленном детском заведении нет света и воды, а еду готовят на огне во дворе. Для создания «картинки» для враждебной пропаганды захватчики пренебрегают элементарными правилами безопасности детей и их базовыми потребностями.

Кроме того, детей в заведении планируют учить по русскоязычному учебнику самопровозглашенного псевдогосударственного образования в ОРДО «Азбука Донбасса», где есть стихи с такими строками как «Донбасс – русская земля» и «родина наша россия».

Такие действия оккупантов создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, чем нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а также не обеспечивают право ребенка на образование, направленное на воспитание уважения к культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и прошу учесть эти факты нарушений РФ прав детей в Украине", — заявила Денисова.

Напомним, 19 мая стало известно, что оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя.

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