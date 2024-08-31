Оккупанты в школах на ТОТ обучают учителей выявлять проукраинских учеников — ЦНС

Для этого они проводят специальные семинары.

На временно оккупированных территориях россияне организовали семинар для учителей, чтобы научить их, как выявлять учащихся, которые могут поддерживать Украину.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Оккупанты цинично назвали это "девиантным поведением". Учителей научили, куда обращаться при обнаружении "нелояльных детей" и как через них узнавать о взглядах их родителей.

Центр нацсопротивления отмечает, что враг пытается через детей узнать о проукраинских настроениях, хотя большинство населения на временно оккупированных территориях поддерживает Украину.

Напомним, на ТОТ Херсонской области россияне заставляют детей писать письма оккупантам в рамках подготовки к новому учебному году. Эти письма будут написаны под контролем учителей, и участие в этой акции принудительно. Письма будут переданы российским военным как "добровольная инициатива" и будут освещаться российскими пропагандистами.

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