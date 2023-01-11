Оккупанты в Соледаре применили новую тактику: эксперт раскрыл подробности боев за город

Армия России штурмует Соледар Донецкой области малыми группами, в городе продолжаются бои, цель оккупантов – создать условия для окружения Бахмута.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"После того, как промерзла почва, россияне смогли использовать технику. При поддержке брони они заняли определенные позиции, подошли к Соледару, вошли. Наши войска их удерживают на определенных позициях", — рассказал военный эксперт.

По его словам, в последнее время россияне немного изменили тактику:

"Это связано с заходом россиян в сам город — техника по городу движется очень плохо, это очень хорошая цель, поэтому они перешли к тактике малых групп, продвигаются от дома к дому, от улицы к улице. В основном это ДРГ до 10 человек, т.е. отделения. Они экипированы определенными средствами поражения, преимущественно пулеметы. В некоторых случаях есть и минометы 82-мм с собой, и ПТРК – переносные противотанковые комплексы".

Как отметил Свитан, такие действия оккупантов были прогнозируемыми для ВСУ.

"Наши войска усилены в районе Соледара силами спецопераций, некоторыми батальонами пограничных войск, силами терробороны и основной удар на себе держит одна из наших аэромобильных частей. Десантники ведут бои в самом городе, пытаются стабилизировать ситуацию и отбросить россиян за пределы города", — сообщил он .

Военный эксперт объяснил, что оккупанты не могут захватить Бахмут уже несколько месяцев, поэтому приняли правильное с военной точки зрения решение — обойти его с юга и севера.

"Поэтому видим попытку движения россиян с юга из района Курдюмовки в сторону Часов Яра... И движение на Соледар — попытка обойти с севера. Наша соледарская группировка их остановила... Цель россиян — обойти Бахмут, постараться отрезать с юга трассу Бахмут- Константиновка, которая питает Бахмут, и с севера попытаются отрезать трассу Бахмут-Славянск. Украинские войска не позволят им это сделать. И на юге в районе Курдюмовки, и на севере в районе Соледара они также будут остановлены", — прогнозирует Свитан.

Напомним, Соледар стал новой мишенью армии России и наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, оккупанты атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но ВСУ остановили их продвижение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что ЧВК "Вагнер" бросила на штурм Соледара свои лучшие подразделения — ветеранов с опытом боевых действий в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что оккупанты стремятся взять под контроль две трассы на Бахмутском направлении.

"Если они не будут контролировать эти две логистические артерии, никакой угрозы Бахмуту быть не может... Но пока оккупанты, находясь в агломерации Бахмутское-Соледар, не имеют контроля над городом и выхода к этим трассам", — сообщил он.

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